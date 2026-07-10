В урочище Казан-Дере под Севастополем спасатели помогли туристу с травмой ноги

В Спасательную службу Севастополя поступил вызов: в районе урочища Казан-Дере молодой человек, поднимаясь с пляжа по крутому склону, оступился и повредил ногу. Требовалась помощь спасателей.
К месту происшествия оперативно прибыла дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Таврос». Высадившись на необорудованный берег, спасатель поднялся к пострадавшему. После осмотра и оказания необходимой помощи он помог молодому человеку спуститься по сложному участку протяженностью около 200 метров к катеру, на котором туриста доставили на набережную Балаклавы. От медицинской помощи пострадавший отказался.
Спасательная служба напоминает: для отдыха у моря выбирайте оборудованные пляжи. Если вы отправляетесь на удаленные участки побережья, соблюдайте простые правила безопасности:
- берите с собой достаточный запас питьевой воды;
- надевайте удобную обувь с нескользящей подошвой;
- не спешите на спусках и подъемах;
- рассчитывайте свои силы и время на обратную дорогу.
Спасательная служба работает круглосуточно. Единый номер спасения — 112. Спасательная служба Севастополя: 8 (8692) 54-33-97, +7 (978) 062-46-11.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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