В урочище Казан-Дере под Севастополем спасатели помогли туристу с травмой ноги

В Спасательную службу Севастополя поступил вызов: в районе урочища Казан-Дере молодой человек, поднимаясь с пляжа по крутому склону, оступился и повредил ногу. Требовалась помощь спасателей.

К месту происшествия оперативно прибыла дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Таврос». Высадившись на необорудованный берег, спасатель поднялся к пострадавшему. После осмотра и оказания необходимой помощи он помог молодому человеку спуститься по сложному участку протяженностью около 200 метров к катеру, на котором туриста доставили на набережную Балаклавы. От медицинской помощи пострадавший отказался.

Спасательная служба напоминает: для отдыха у моря выбирайте оборудованные пляжи. Если вы отправляетесь на удаленные участки побережья, соблюдайте простые правила безопасности:

берите с собой достаточный запас питьевой воды;

надевайте удобную обувь с нескользящей подошвой;

не спешите на спусках и подъемах;

рассчитывайте свои силы и время на обратную дорогу.

Спасательная служба работает круглосуточно. Единый номер спасения — 112. Спасательная служба Севастополя: 8 (8692) 54-33-97, +7 (978) 062-46-11.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя