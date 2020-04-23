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В урочище Ласпи пожарные ведут круглосуточное дежурство

В урочище Ласпи пожарные ведут круглосуточное дежурство

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 20:24 23.04.2020

В урочище Ласпи началось круглосуточное дежурство пожарных. Пост МЧС, который на этой территории ежегодно организуют в первые дни лета, в 2020 году открыт уже сейчас – в конце апреля. Цель – обеспечение пожарной безопасности в горнолесной местности севастопольской части Южного берега Крыма. Работать пост будет в продолжение всего пожароопасного сезона.

Основная задача перед этим подразделением стоит в своевременном прибытии сил Главного управления МЧС России по городу Севастополю к месту пожара, чтобы не допустить распространения огня и спасти людей, попавших в беду. В случае возникновения пожара время прибытия наших огнеборцев на место происшествия сократится в несколько раз, – цитирует пресс-служба заместителя начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Алексея Гусева.

Помимо тушения пожаров специалисты МЧС, несущие вахту на посту в Ласпи, могут привлекаться к мероприятиям по оказанию помощи в дорожно-транспортных происшествиях, где требуется применение специальной аварийно-спасательной техники.

Сейчас безопасность территории обеспечивают 4 человека личного состава, на вооружении поста один пожарно-спасательный автомобиль.

В урочище Ласпи пожарные ведут круглосуточное дежурство

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