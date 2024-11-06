В условиях дефицита кадров работодатели Крыма не практикуют подбор по знакам зодиака

В последнее время в интернете разгораются нешуточные страсти вокруг историй об HR-тарологах, которые якобы принимают участие в рекрутинге. Представители компаний отрицают подобное, однако регулированием этой сферы, похоже, вскоре займется государство: законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов, планируют внести в Госдуму. В опросе сервиса Super J ob приняли участие представители компаний и экономически активные жители из Крыма.

Менеджеры по персоналу отрицают любые домыслы о том, что применяют астрологические знания в подборе: сегодня в условиях нехватки кадров никто не хочет разбрасываться соискателями. Говорить об интересе бизнеса к нетрадиционным практикам можно только с некоторой долей иронии: люди, верящие в подобные вещи, встречаются среди разных слоев населения, в том числе и среди руководителей и собственников компаний. Появление вакансий штатных тарологов, нумерологов, астрологов нередко является ничем иным как партизанским маркетингом — способом привлечь внимание к компании с минимальным затратами на рекламу, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Что касается соискателей, то магам верят только 8% жителей Крыма, астрологам — 16%. Для сравнения, прогнозам погоды доверяют 66% экономически активных горожан.

Женщины более склонны верить в магию и звезды, чем мужчины, жительницы Крыма также чаще называют себя суеверными. Респонденты до 34 лет реже верят гадалкам и чаще — гороскопам. Среди жителей Крыма старше 45 лет больше тех, кто признавался в суевериях. Наиболее скептически настроены к альтернативным наукам те, кто зарабатывает больше.

Время проведения: 6 октября — 5 ноября 2024 года

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