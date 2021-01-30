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В утреннем ДТП на дороге «Черноморское – Оленевка» погибла женщина
Фото: instagram.com/auto8292

В утреннем ДТП на дороге «Черноморское – Оленевка» погибла женщина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:24 30.01.2021

Сегодня утром (примерно, в 9:08) на дороге «Черноморское – Оленевка» произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ 21102 и «Toyota Land Cruiser».

Водитель иномарки, 1963 г.р., двигаясь по второстепенной дороге со стороны села Окуневка в сторону пгт. Черноморское, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю ВАЗ 21102, под управлением водителя 1963 г.р., движущемуся со стороны Оленевки в Черноморское. В результате ДТП погибла пассажирка отечественного авто, 1953 г.р., водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения и был доставлен в Черноморскую центральную районную больницу, — сообщили в ГИБДД.

Все обстоятельства смертельной аварии устанавливаются, полиция проводит проверку.

В утреннем ДТП на дороге «Черноморское – Оленевка» погибла женщина

Фото: instagram.com/auto8292

В утреннем ДТП на дороге «Черноморское – Оленевка» погибла женщина

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