Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ДТП в Крыму | В вечернем ДТП на трассе «Таврида» серьезно пострадал водитель BMW

crimeapress_news

В вечернем ДТП на трассе «Таврида» серьезно пострадал водитель BMW

В вечернем ДТП на трассе «Таврида» серьезно пострадал водитель BMW

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:34 03.11.2020

Накануне вечером (в 21:10) на 110 км трассы «Таврида» произошло ДТП с участие грузового и двух легковых автомобилей. На месте аварии работали все оперативные службы. По информации МЧС РК, в Кировском районе, недалеко от поворота на Журавки столкнулись ВАЗ 2109, BMW 525 и фура «Renault».

В результате ДТП пострадал водитель BMW, который был госпитализирован скорой помощью, погибших нет, — сообщили в МЧС РК.

В вечернем ДТП на трассе «Таврида» серьезно пострадал водитель BMW

Спасатели провели работы по ликвидации последствий ДТП: оказали содействие в транспортировке пострадавшего к карете скорой помощи, обеспечении беспрепятственного движения  и обеспечили меры пожарной безопасности.

В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

В вечернем ДТП на трассе «Таврида» серьезно пострадал водитель BMW

Фото: МЧС РК.

В вечернем ДТП на трассе «Таврида» серьезно пострадал водитель BMW

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.