В вечернем ДТП на трассе «Таврида» серьезно пострадал водитель BMW

Накануне вечером (в 21:10) на 110 км трассы «Таврида» произошло ДТП с участие грузового и двух легковых автомобилей. На месте аварии работали все оперативные службы. По информации МЧС РК, в Кировском районе, недалеко от поворота на Журавки столкнулись ВАЗ 2109, BMW 525 и фура «Renault».

В результате ДТП пострадал водитель BMW, который был госпитализирован скорой помощью, погибших нет, — сообщили в МЧС РК.

Спасатели провели работы по ликвидации последствий ДТП: оказали содействие в транспортировке пострадавшего к карете скорой помощи, обеспечении беспрепятственного движения и обеспечили меры пожарной безопасности.

В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

Фото: МЧС РК.