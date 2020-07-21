В вечернем ДТП в Бахчисарайском районе Крыма пострадали четыре человека

Накануне вечером (примерно, в 21:30) в районе курортного поселка Песчаное, в Бахчисарайском районе Крыма произошло ДТП, в результате которого пострадали 4 человека.

На трассе между селами Почтовое и Песчаное 21-летний водитель ВАЗ 21099 выехал на полосу встречного движения, где зацепил ехавший навстречу ВАЗ 21102, а затем врезался в двигавшийся следом автомобиль «Geely MP», — рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП пострадали водитель и 31-летний пассажир ВАЗ 21099: у них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы. 20-летний водитель «Geely» получил ушиб грудной клетки и ампутацию фаланги на правой руке, 48-летний пассажир «Geely» получил черепно-мозговую травму и ссадины лица.

Все четверо пострадавших госпитализированы. Правоохранители проводят проверку.