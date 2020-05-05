В вечернем ДТП в Крыму погибли два человека

Уточненные данные.

Сегодня утром мы сообщали о ДТП в Сакском районе. Накануне поздно вечером на дороге «Охотниково – Евпатория» столкнулись ВАЗ 21015 и «Mercedes». По уточненным данным, это ДТП унесло жизни двух человек.

33-летний водитель автомобиля «Mercedes», двигаясь по автодороге «Новоселовское – Саки», на 30 км+650 метров трассы не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21015. В результате ДТП водитель автомобиля «Mercedes» и пассажирка ВАЗа, 33-летняя гражданка, погибли, — сообщили в ГИБДД.

Еще два человека: 32-летний водитель ВАЗ 21015 и его несовершеннолетняя пассажирка (9-летняя девочка) получили телесные повреждения разной степени тяжести и были госпитализированы.

Внимательного читателя не должны смущать различия в названиях автодорог. Это одна и та же «трасса» (по версии ГИБДД – «Новоселовское – Саки», по версии МЧС – «Охотниково – Евпатория») – достаточно убедиться на карте. Само же смертельное ДТП произошло возле села Охотниково. На месте аварии работали все оперативные службы. Спасатели деблокировали пострадавших из покореженного отечественного авто. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.