В велопробеге «ВелоПобеда — 2021» в Севастополе приняли участие более 1000 велосипедистов

Шестой фестиваль и велопробег «ВелоПобеда — 2021», участниками которого стало более 1000 севастопольцев, традиционно состоялся на площади Нахимова.
ВелоПобеда — очень точное название нашей ежегодной акции. С одной стороны, славные традиции города-героя Севастополя. С другой — это победа над собой. В этот день даже те люди, которые 2-3 раза в год заставляют себя сесть на велосипед, делают это обязательно, преодолевают себя, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Миахила Развожаева.
В этом году на главной площади города развернули разборный памп-трек, который достаточно недавно появился в Севастополе. Программа фестиваля включала в себя полупрофессиональные соревнования, соревнования для велошколы, розыгрыш нескольких кубков и призов от партнеров. Для юных велосипедистов провели мероприятие по изучению правил дорожного движения.
Основная цель общественной организации «ВелоПобеда» — развитие в городе велосипедной культуры. Все собравшиеся велосипедисты на площади — живое свидетельство того, что велосипедная инфраструктура в Севастополе нужна, — отмечает директор общественной организации «ВелоПобеда» Мария Маркова.
фото: пресс-служба Правительства Севастополя
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