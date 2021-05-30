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В велопробеге «ВелоПобеда - 2021» в Севастополе приняли участие более 1000 велосипедистов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В велопробеге «ВелоПобеда — 2021» в Севастополе приняли участие более 1000 велосипедистов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:51 30.05.2021

Шестой фестиваль и велопробег «ВелоПобеда — 2021», участниками которого стало более 1000 севастопольцев, традиционно состоялся на площади Нахимова.

ВелоПобеда — очень точное название нашей ежегодной акции. С одной стороны, славные традиции города-героя Севастополя. С другой — это победа над собой. В этот день даже те люди, которые 2-3 раза в год заставляют себя сесть на велосипед, делают это обязательно, преодолевают себя, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Миахила Развожаева.

В этом году на главной площади города развернули разборный памп-трек, который достаточно недавно появился в Севастополе. Программа фестиваля включала в себя полупрофессиональные соревнования, соревнования для велошколы, розыгрыш нескольких кубков и призов от партнеров. Для юных велосипедистов провели мероприятие по изучению правил дорожного движения.

Основная цель общественной организации «ВелоПобеда» — развитие в городе велосипедной культуры. Все собравшиеся велосипедисты на площади — живое свидетельство того, что велосипедная инфраструктура в Севастополе нужна, — отмечает директор общественной организации «ВелоПобеда» Мария Маркова.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В велопробеге «ВелоПобеда - 2021» в Севастополе приняли участие более 1000 велосипедистов

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