В велопробеге «ВелоПобеда — 2021» в Севастополе приняли участие более 1000 велосипедистов

ВелоПобеда — очень точное название нашей ежегодной акции. С одной стороны, славные традиции города-героя Севастополя. С другой — это победа над собой. В этот день даже те люди, которые 2-3 раза в год заставляют себя сесть на велосипед, делают это обязательно, преодолевают себя, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Миахила Развожаева.