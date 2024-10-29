В Верховном Суде Крыма прошел открытый чемпионат по судебным дебатам по уголовным делам

В минувшую пятницу, 25 октября 2024 года, в Верховном Суде Крыма прошел открытый чемпионат по судебным дебатам по уголовным делам. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РК, мероприятие уже стало доброй традицией, объединяющей студенческое сообщество. В этом году дебаты посвящены 10-летию начала работы судов на территории региона. Соревнование объединило 10 команд из пяти высших учебных заведений нашей страны.

Участие в финальном этапе соревнований принял заместитель прокурора Крыма Павел Кучерявенко. Он поблагодарил организаторов за приложенные усилия, отметив, что тяжело переоценить значение подобных мероприятий для становления будущих юристов, — говорится в сообщении.

По итогам финального раунда победителем Всероссийских судебных дебатов по уголовным делам стала команда Крымского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Российский государственный университет правосудия.

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