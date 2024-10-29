Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Суды Крыма | В Верховном Суде Крыма прошел открытый чемпионат по судебным дебатам по уголовным делам
актуально в республике
В Верховном Суде Крыма прошел открытый чемпионат по судебным дебатам по уголовным делам

В Верховном Суде Крыма прошел открытый чемпионат по судебным дебатам по уголовным делам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 12:40 29.10.2024

В минувшую пятницу, 25 октября 2024 года, в Верховном Суде Крыма прошел открытый чемпионат по судебным дебатам по уголовным делам. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РК, мероприятие уже стало доброй традицией, объединяющей студенческое сообщество. В этом году дебаты посвящены 10-летию начала работы судов на территории региона. Соревнование объединило 10 команд из пяти высших учебных заведений нашей страны.

Участие в финальном этапе соревнований принял заместитель прокурора Крыма Павел Кучерявенко. Он поблагодарил организаторов за приложенные усилия, отметив, что тяжело переоценить значение подобных мероприятий для становления будущих юристов, — говорится в сообщении.

По итогам финального раунда победителем Всероссийских судебных дебатов по уголовным делам стала команда Крымского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Российский государственный университет правосудия.

Узнайте больше:  Не только машины конфискуют за пьяное вождение. Крымчанин "подарил" государству электровелосипед

В Верховном Суде Крыма прошел открытый чемпионат по судебным дебатам по уголовным делам

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: суды в Крыму

суды в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.