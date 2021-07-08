В водохранилищах Крыма сформирован достаточный запас воды на полтора года

Запас воды в водохранилищах Крыма из-за ливневых дождей сформирован на полтора года. Об этом в эфире телеканала « Россия-24 » рассказал Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Все водохранилища в Крыму наполнились водой. Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас запас воды на этот год, да еще и на переходящий, есть полностью. Поэтому мы эту тему будем дорабатывать, — сказал он.

Хуснуллин отметил, что в настоящее время ущерб от ливневых дождей в Крыму оценивается в 10 млрд. рублей. По его словам, документ о выделении денег готовится.

Кроме того, российские власти планируют провести в Крыму мероприятия по очистке ливневой канализации и привести в порядок очистные сооружения.

Надо понимать, что эти дожди – это было состояние ЧС. В нашей стране ливневая канализация на ЧС не запроектирована в силу очень дорогих капитальных вложений, и сказать, что мы ее полностью заново построим, запроектируем с учетом ЧС, наверное, это не получится. Но определенные мероприятия по очистке воды, по прочистке ливневой канализации мы, безусловно, дополнительно включим в план работ, и будем делать, – сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что работа по обновлению очистных сооружений в Крыму и на Черноморском побережье может быть синхронизирована с обновлением ливневой канализации на этих территориях.

Проблема ливневой канализации есть в стране, но на сегодняшний день первый этап — вообще очистные все привести в порядок. У нас проблемы с очисткой вод, президент не просто так сказал и дал мне прямое поручение посмотреть по очистным Черноморского побережья Кавказа и Крыма. Поэтому давайте поэтапно идти. Сначала сделаем очистные, непосредственно связанные с очисткой основных вод, и параллельно, где возможно, будем делать и очистку ливневой канализации, — отметил Вице-премьер.