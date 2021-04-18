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В водохранилищах, питающих Ялту, свыше 13 миллионов кубометров воды
Автор: Mr-jan - Template:Sch01.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9881070

В водохранилищах, питающих Ялту, свыше 13 миллионов кубометров воды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Водоснабжение Крыма 20:40 18.04.2021

Как сообщил ИО заместителя директора ГУП РК «Водоканал ЮБК» Александр Петровичев, общий объем в Загорском и Счастливенском водохранилищах, питающих Ялту, составляет  13 млн. 149 тысяч кубических метров воды.

Приток с 1 по 15 апреля  —   4,5 миллиона кубометров. Прежде всего, это благодаря активному таянию снега. Стоит отметить, что верхушки на северном склоне в снегу, поэтому поступление воды еще ожидаем.  Но сказать точно, как пройдет  курортный сезон мы не можем, поэтому прорабатываем разные сценарии развития событий, — подчеркнул Александр Петровичев.

Как отметила глава администрации Ялты Янина Павленко, в среднем в сутки ялтинцы потребляют порядка 45 тысяч кубометров воды,  а в летний период эта отметка иногда доходит до 125 тысяч.

Мы уже понимаем, что ограничений  в летний  период нам не избежать даже при самом оптимистичном сценарии. Поэтому будем общаться с представителями турбизнеса  на эту тему, так как большая вероятность,  что сезон будет проходить с насосами и емкостями, — сказада Павленко.

По ее словам, для бесперебойной  круглогодичной подачи воды, запас в водохранилищах должен быть не менее 21 миллиона кубометров воды.

В водохранилищах, питающих Ялту, свыше 13 миллионов кубометров воды

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