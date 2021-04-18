В водохранилищах, питающих Ялту, свыше 13 миллионов кубометров воды

Как сообщил ИО заместителя директора ГУП РК «Водоканал ЮБК» Александр Петровичев, общий объем в Загорском и Счастливенском водохранилищах, питающих Ялту, составляет 13 млн. 149 тысяч кубических метров воды.

Приток с 1 по 15 апреля — 4,5 миллиона кубометров. Прежде всего, это благодаря активному таянию снега. Стоит отметить, что верхушки на северном склоне в снегу, поэтому поступление воды еще ожидаем. Но сказать точно, как пройдет курортный сезон мы не можем, поэтому прорабатываем разные сценарии развития событий, — подчеркнул Александр Петровичев.

Как отметила глава администрации Ялты Янина Павленко, в среднем в сутки ялтинцы потребляют порядка 45 тысяч кубометров воды, а в летний период эта отметка иногда доходит до 125 тысяч.

Мы уже понимаем, что ограничений в летний период нам не избежать даже при самом оптимистичном сценарии. Поэтому будем общаться с представителями турбизнеса на эту тему, так как большая вероятность, что сезон будет проходить с насосами и емкостями, — сказада Павленко.

По ее словам, для бесперебойной круглогодичной подачи воды, запас в водохранилищах должен быть не менее 21 миллиона кубометров воды.