В водохранилищах Симферополя уже свыше 18 миллионов кубометров воды

Запасы пресной воды в Крыму увеличились.
В трех водохранилищах Симферополя за последние две недели запасы воды увеличились на 5 млн. кубометров,
Аянское водохранилище заполнено на 71%, Партизанское – более чем 25%, в нем уже свыше 9 млн. кубометров воды. Самое «проблемное» — Симферопольское водохранилище «набрало» более чем 6,5 млн. кубометров воды. Хотя месяц назад в Симферопольском водохранилище было на 2 млн. меньше.
Ранее стало известно, что в Крыму планируют построить два новых водохранилища. Для водообеспечения Алушты крымские власти планируют построить два водохранилища. Одно из них будет расположено на реке Улу-Узень ниже водопада Джур-Джур, второе – на реке Альма.
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