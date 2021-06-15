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В водохранилищах Симферополя уже свыше 18 миллионов кубометров воды
Фото: ВКонтакте, Симферополь

В водохранилищах Симферополя уже свыше 18 миллионов кубометров воды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:31 15.06.2021

Запасы пресной воды в Крыму увеличились.

В трех водохранилищах Симферополя за последние две недели  запасы воды увеличились на 5 млн. кубометров, передает РИА Новости Крым. Помогли обильные осадки мая-начала июня. По последним данным в трёх водохранилищах уже более 18 миллионов кубометров пресной воды.

Аянское водохранилище заполнено на 71%, Партизанское – более чем 25%, в нем уже свыше 9 млн. кубометров воды. Самое «проблемное» — Симферопольское водохранилище «набрало» более чем 6,5 млн. кубометров воды. Хотя месяц назад в Симферопольском водохранилище было на 2 млн. меньше.

Ранее стало известно, что в Крыму планируют построить два новых водохранилища. Для водообеспечения Алушты крымские власти планируют построить два водохранилища. Одно из них будет расположено на реке Улу-Узень ниже водопада Джур-Джур, второе – на реке Альма.

В водохранилищах Симферополя уже свыше 18 миллионов кубометров воды

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