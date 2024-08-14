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В Воронцовском дворце прошла церемония высадки магнолии

В Воронцовском дворце прошла церемония высадки магнолии

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 12:32 14.08.2024

Главными участниками мероприятия стали Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, Министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина, глава Крымской митрополии Митрополит Тихон, председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

В церемонии также участвовали директор Алупкинского музея-заповедника Александр Балинченко, деятели культуры и искусств, вносящие весомый вклад в сохранение и популяризацию историко-культурного достояния региона. Воронцовский парк, известный своей уникальной флорой и богатой историей, получил дополнительный импульс для дальнейшего развития и популяризации среди гостей и жителей региона, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.  

В Воронцовском дворце прошла церемония высадки магнолии

Магнолия крупноцветковая входила в число любимых растений генерал-губернатора Михаила Воронцова. Растение было высажено на месте, где рос один из самых старых экземпляров магнолии крупноцветковой в Крыму.

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источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым; Фотоматериалы – Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник

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