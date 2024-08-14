В Воронцовском дворце прошла церемония высадки магнолии

В церемонии также участвовали директор Алупкинского музея-заповедника Александр Балинченко, деятели культуры и искусств, вносящие весомый вклад в сохранение и популяризацию историко-культурного достояния региона. Воронцовский парк, известный своей уникальной флорой и богатой историей, получил дополнительный импульс для дальнейшего развития и популяризации среди гостей и жителей региона, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Магнолия крупноцветковая входила в число любимых растений генерал-губернатора Михаила Воронцова. Растение было высажено на месте, где рос один из самых старых экземпляров магнолии крупноцветковой в Крыму.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым; Фотоматериалы – Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник