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В воскресенье «КРЫМ-СПАС» трижды оказывал помощь автомобилистам, застрявшим в снежных заносах

В воскресенье «КРЫМ-СПАС» трижды оказывал помощь автомобилистам, застрявшим в снежных заносах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:20 25.12.2023

Да-да, это, в том числе про Ай-Петри. Вчера туда устремились все любители активного зимнего отдыха и снежной эстетики. Желания не всегда совпадали с возможностями транспортных средств и навыками водителей…

В снежных заносах на 26 км и в районе п. Охотничий автодороги Ялта-Бахчисарай, а также в районе вершины Колан-Баир на Долгоруковской яйле застряли 3 легковых автомобиля. Несмотря на предупреждения спасателей об ухудшении погодных условий в прошедшие выходные дни, некоторые автомобилисты все же пренебрегли правилами безопасности, — констатировали в МЧС РК.

В воскресенье «КРЫМ-СПАС» трижды оказывал помощь автомобилистам, застрявшим в снежных заносах

Вечером в воскресенье в службу спасения поступило три  сообщения о том, что в снежных заносах на дороге к плато Ай-Петри и в районе вершины Колан-Баир застряли 3 легковых автомобиля. В связи с темным временем суток и низкой температурой воздуха необходима помощь спасателей.

По сигналу для оказания помощи людям выезжали сотрудники Бахчисарайского, Симферопольского и Ялтинского аварийно-спасательных отрядов ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». По прибытии спасатели с использованием автомобилей повышенной проходимости, шанцевого инструмента и такелажного оборудования эвакуировали автомобили из сугробов. В медпомощи никто не нуждался, — сообщили в МЧС РК.

В воскресенье «КРЫМ-СПАС» трижды оказывал помощь автомобилистам, застрявшим в снежных заносах

Фото: КРЫМ-СПАС.

 

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