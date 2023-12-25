В воскресенье «КРЫМ-СПАС» трижды оказывал помощь автомобилистам, застрявшим в снежных заносах

Да-да, это, в том числе про Ай-Петри. Вчера туда устремились все любители активного зимнего отдыха и снежной эстетики. Желания не всегда совпадали с возможностями транспортных средств и навыками водителей…

В снежных заносах на 26 км и в районе п. Охотничий автодороги Ялта-Бахчисарай, а также в районе вершины Колан-Баир на Долгоруковской яйле застряли 3 легковых автомобиля. Несмотря на предупреждения спасателей об ухудшении погодных условий в прошедшие выходные дни, некоторые автомобилисты все же пренебрегли правилами безопасности, — констатировали в МЧС РК.

Вечером в воскресенье в службу спасения поступило три сообщения о том, что в снежных заносах на дороге к плато Ай-Петри и в районе вершины Колан-Баир застряли 3 легковых автомобиля. В связи с темным временем суток и низкой температурой воздуха необходима помощь спасателей.

По сигналу для оказания помощи людям выезжали сотрудники Бахчисарайского, Симферопольского и Ялтинского аварийно-спасательных отрядов ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». По прибытии спасатели с использованием автомобилей повышенной проходимости, шанцевого инструмента и такелажного оборудования эвакуировали автомобили из сугробов. В медпомощи никто не нуждался, — сообщили в МЧС РК.

Фото: КРЫМ-СПАС.