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В воскресенье под Феодосией пожарные ликвидировали крупное возгорание сухой растительности

В воскресенье под Феодосией пожарные ликвидировали крупное возгорание сухой растительности

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 14:01 10.06.2024

И спасли обгоревшего ежика.

В массиве «Степной» под Феодосией 9 июня произошло возгорание сухой растительности.

Тушение пожара осложнялось сильным ветром, рельефом местности, местами болотистой  с камышом, где отсутствовала возможность подъезда техники и подхода личного состава. Для недопущения распространения огня была привлечена специальная техника. Распространения пожара не допущено, пострадавших нет, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

К сожалению, ни в одной сводке МЧС вы не встретите данных о погибших на таких пожарах птицах и животных. «Ландшафтные» пожары для них – большая беда, почти всегда смертельная опасность. Одного зверька вчера удалось спасти. Огнеборцы 20-й пожарно-спасательной части Даниил Окопный и Виталий Бажура спасли обгоревшего ежа и забрали в часть. Бедолагу накормили и напоили. Сейчас животное в надежных руках.

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В воскресенье под Феодосией пожарные ликвидировали крупное возгорание сухой растительности

Площадь этого «ландшафтного» пожара составила 5 тысяч кв. метров. Всего для тушения пожара было привлечено 56 человек и 12 единиц техники.

С начала года в Республике Крым произошло 436 возгораний сухой травы и камыша, с начала действия особого противопожарного режима зафиксировано более сотни таких возгораний. Причиной около 80% таких пожаров становится, как правило, человеческий фактор, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

За несоблюдение требований пожарной безопасности на открытой территории, в том числе связанное с выжиганием сухой растительности и камыша, дознавателями МЧС России в Республике Крым составлено более 224 протоколов об административных правонарушениях, выдано более 2000 предостережений.

В воскресенье под Феодосией пожарные ликвидировали крупное возгорание сухой растительностиВ воскресенье под Феодосией пожарные ликвидировали крупное возгорание сухой растительности

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