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В воскресенье погода в Крыму изменится
фото: Pixabay (pexels.com)

В воскресенье погода в Крыму изменится

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:14 23.10.2021

В связи с прохождением холодного атмосферного фронта в Крыму ожидаются дожди, вечером со снегом, в центральных, южных и восточных районах очень сильные дожди, вероятны грозы.

Северо-западный ветер 10-15 м/с, в южных районах и в горах усилится до опасных значений ( 25 м/с). Температуда воздуха ночью и днем +5…+10°, в горах днем 0…+4°. В понедельник 25 октября ночью местами небольшой дождь со снегом, днем осадки прекратятся. Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью в южных районах и в горах 15-20 м/с. Температура воздуха понизится и составит ночью -3…+2°, на побережье до +7°; днем +4…+9°, на ЮБК до +11°, в горах -2… +3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

В воскресенье погода в Крыму изменится

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