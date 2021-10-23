В воскресенье погода в Крыму изменится

В связи с прохождением холодного атмосферного фронта в Крыму ожидаются дожди, вечером со снегом, в центральных, южных и восточных районах очень сильные дожди, вероятны грозы.

Северо-западный ветер 10-15 м/с, в южных районах и в горах усилится до опасных значений ( 25 м/с). Температуда воздуха ночью и днем +5…+10°, в горах днем 0…+4°. В понедельник 25 октября ночью местами небольшой дождь со снегом, днем осадки прекратятся. Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью в южных районах и в горах 15-20 м/с. Температура воздуха понизится и составит ночью -3…+2°, на побережье до +7°; днем +4…+9°, на ЮБК до +11°, в горах -2… +3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .