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В воскресенье севастопольские активисты проведут уборку на территории возле обелиска «Штык и парус»
Фото: Zlobny M - собственная работа, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27452116

В воскресенье севастопольские активисты проведут уборку на территории возле обелиска «Штык и парус»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:02 29.01.2021

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В воскресенье, 31 января, в Севастополе состоится экологическая акция, организованная по инициативе городских молодежных организаций и Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия». Активисты проведут уборку на территории возле обелиска «Городу-Герою Севастополю», или «Штык и парус».

В акции примут участие представители «Молодой Гвардии Единой России», Молодежных Советов при Главах муниципальных округов Севастополя, спортсмены, участники Российского союза школьников и регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Учитывая запрет на проведение массовых мероприятий, связанный с пандемией коронавируса, уборка будет осуществляться по графику, который позволит не собираться большими группами и соблюдать социальную дистанцию. Работы будут проводиться с 11:00 до 14:00, — сообщили организаторы воскресника.

Если вы желаете принять участие в экологической акции, обращайтесь по телефону +7 (978) 812-12-79 для предварительной записи. Инвентарь и мешки для мусора предоставят организаторы акции.

В воскресенье севастопольские активисты проведут уборку на территории возле обелиска «Штык и парус»

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