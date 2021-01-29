В воскресенье севастопольские активисты проведут уборку на территории возле обелиска «Штык и парус»

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В воскресенье, 31 января, в Севастополе состоится экологическая акция, организованная по инициативе городских молодежных организаций и Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия». Активисты проведут уборку на территории возле обелиска «Городу-Герою Севастополю», или «Штык и парус».

В акции примут участие представители «Молодой Гвардии Единой России», Молодежных Советов при Главах муниципальных округов Севастополя, спортсмены, участники Российского союза школьников и регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Учитывая запрет на проведение массовых мероприятий, связанный с пандемией коронавируса, уборка будет осуществляться по графику, который позволит не собираться большими группами и соблюдать социальную дистанцию. Работы будут проводиться с 11:00 до 14:00, — сообщили организаторы воскресника.

Если вы желаете принять участие в экологической акции, обращайтесь по телефону +7 (978) 812-12-79 для предварительной записи. Инвентарь и мешки для мусора предоставят организаторы акции.