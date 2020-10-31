В воскресенье Симферополь зальет дождем. МЧС распространило штормовое предупреждение

На 1 ноября в Крыму объявлено штормовое предупреждение. По данным МЧС, ожидается резкое изменение погоды: дожди, местами очень сильные, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что по информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», после продолжительной сухой теплой погоды, в связи с прохождением холодных атмосферных фронтальных разделов, 1 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дожди, местами очень сильные, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с, понижение максимальной температуры воздуха до 9-14 С.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи; обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, затруднениями в работе всех видов транспорта; ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ. Прогнозируется возникновение происшествий в акватории Черного и Азовского морей, повышается вероятность подтоплений населенных пунктов и дорог, — подчеркнули в МЧС РК.

В ГУ МЧС России по РК уточнили: особенно «достанется» Симферополю.

Крым: облачно. Дожди, местами очень сильные. В отдельных районах туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 С, на побережье до +13 С; днем +9…+14 С, в горах +2…+7 С. Симферополь: облачно. Дождь, местами очень сильный. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 С, днем +11…+13 С, — отмечается в оперативном прогнозе возникновения и развития ЧС на территории Республики Крым на 1 ноября.

Подробный прогноз погоды на полуострове — на КрымМЕТЕО .