В воскресенье в Крыму без осадков

В воскресенье в Крыму без осадков.

Температура воздуха ночью +2…+7°, в степных и предгорных районах на поверхности почвы заморозки -1…-3°; днем +13…+18°. Ветер юго-западный умеренный. В начале рабочей недели на погоду в Крыму будет оказывать влияние холодный атмосферный фронт. Пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный усилится до 15-20 м/с. Дневная температура воздуха понизится и составит +6…+11°, ночная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .