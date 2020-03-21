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В воскресенье в Крыму без осадков
иллюстрация: pxhere.com

В воскресенье в Крыму без осадков

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:45 21.03.2020

В воскресенье в Крыму без осадков.

Температура воздуха ночью +2…+7°, в степных и предгорных районах на поверхности почвы заморозки -1…-3°; днем +13…+18°. Ветер юго-западный умеренный. В начале рабочей недели на погоду в Крыму будет оказывать влияние холодный атмосферный фронт. Пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный усилится до 15-20 м/с. Дневная температура воздуха понизится и составит +6…+11°, ночная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

В воскресенье в Крыму без осадков

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