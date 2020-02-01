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В воскресенье в Крыму - тепло
иллюстрация: pxhere.com

В воскресенье в Крыму — тепло

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:07 01.02.2020

В воскресенье в Крыму ожидается теплая погода, без существенных осадков.

Ночью в отдельных районах туман. Умеренный западный, юго-западный ветер в предгорных, южных и восточных районах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, на побережье +6…+8; днем +10…+15°, в горах +4…+9°. В начале рабочей недели атмосферные фронтальные разделы вызовут на полуострове дожди. Температура воздуха ночью не изменится, днем понизится на 3-5°. Юго-западный ветер сильный 15-20 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

В воскресенье в Крыму - тепло

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