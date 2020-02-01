В воскресенье в Крыму — тепло

В воскресенье в Крыму ожидается теплая погода, без существенных осадков.

Ночью в отдельных районах туман. Умеренный западный, юго-западный ветер в предгорных, южных и восточных районах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, на побережье +6…+8; днем +10…+15°, в горах +4…+9°. В начале рабочей недели атмосферные фронтальные разделы вызовут на полуострове дожди. Температура воздуха ночью не изменится, днем понизится на 3-5°. Юго-западный ветер сильный 15-20 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .