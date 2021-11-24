В восточной части Крыма строят тракт водоподачи, который заменит Северо-Крымский канал

В восточной части Крыма в рамках ФЦП идет строительство тракта водоподачи, который полностью заменит потребность использования Северо-Крымского канала. На объект выделено порядка 19,6 млрд рублей.

В январе 2018 года рабочие приступили к первому этапу строительства. В рамках проекта была предусмотрена реализация трубопровода от Нежинского и Просторненского водозаборов к месту сброса в Северо-Крымский канал, куда вода попадает самотёком и обеспечивает восток полуострова. В первой половине 2021 года этот объект ввели в эксплуатацию.

В настоящее время ведётся строительство 2 этапа тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи. Проектом предусмотрено строительство трубопровода от насосных станций, которые смонтированы на Нежинском, Просторненском и Новогригорьевском водозаборах, до очистных сооружений города Феодосия, — сообщили в минстрое РК.

Также будут сданы 5 насосных станций с резервуарами чистой воды и 154 км трубопровода. Предельная мощность объекта 195 тысяч кубометров в сутки. Во второй половине 2023 года планируется завершить строительство 2-го этапа тракта водоподачи.

Технологический трубопровод позволит исключить потерю воды, которая возникает во время транспортировки по Северо-Крымскому каналу. Соответственно, заменит необходимость его использования, — сообщил начальник отдела капитального строительства ГКУ РК «Инвестстрой РК» Александр Сергеев.

Он также отметил, что в настоящее время строительная готовность второго этапа тракта водоподачи составляет 50%. Реализация ведётся в соответствии с графиком производства работ.

Фото: минстрой РК.