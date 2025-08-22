Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В восточном крыму без воды остались 10 населенных пунктов
Новости Республики
В восточном крыму без воды остались 10 населенных пунктов
фото: © Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"

В восточном крыму без воды остались 10 населенных пунктов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:03 22.08.2025

Десять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии, сообщает глава республики Сергей Аксенов. По его словам, водоснабжения нет в том числе в Солнечной Долине, Орджоникидзе, Коктебеле, Новом Свете и Судаке.

В настоящее время на месте оперативно развернуты работы по ликвидации последствий. Для скорейшего устранения аварии задействовано 7 единиц специализированной техники и 30 человек персонала. Работы ведутся, — сообщил он в своем Тelegram-канале.

Организован подвоз воды. Для полного обеспечения населения привлечены 25 водовозок, и это помимо тех, что есть в муниципалитетах.

По оценкам специалистов, работы и заполнение системы с поэтапным восстановлением планируется завершить сегодня ночью – завтра утром. Подача питьевой воды по трубопроводу в полном объеме должна осуществляться к концу дня 23 августа, – уточнил Аксенов.

Накануне вечером сообщалось, что без водоснабжения остался Судак. В город были направлены дополнительные водовозки. Кроме того, решается вопрос об адресной доставке воды пожилым гражданам. Сегодня специалисты продолжают работы на месте аварии.

Узнайте больше:  23 августа – День Лаврентия. Умойтесь водой родниковой!

источник: РИА Новости Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 114

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x