В восточном крыму без воды остались 10 населенных пунктов

В настоящее время на месте оперативно развернуты работы по ликвидации последствий. Для скорейшего устранения аварии задействовано 7 единиц специализированной техники и 30 человек персонала. Работы ведутся, — сообщил он в своем Тelegram-канале.

Организован подвоз воды. Для полного обеспечения населения привлечены 25 водовозок, и это помимо тех, что есть в муниципалитетах.

По оценкам специалистов, работы и заполнение системы с поэтапным восстановлением планируется завершить сегодня ночью – завтра утром. Подача питьевой воды по трубопроводу в полном объеме должна осуществляться к концу дня 23 августа, – уточнил Аксенов.

Накануне вечером сообщалось, что без водоснабжения остался Судак. В город были направлены дополнительные водовозки. Кроме того, решается вопрос об адресной доставке воды пожилым гражданам. Сегодня специалисты продолжают работы на месте аварии.

