В выходные дни «КРЫМ-СПАС» трижды выезжал на призыв о помощи

Спасатели оказали ему первую помощь, наложив шину на травмированную конечность. Далее сотрудники «КРЫМ-СПАС» осуществили спуск с пострадавшим к служебному автомобилю, после чего доставили его к Ангарскому перевалу и передали медработникам.

также 1 июня вечером спасателям поступил сигнал о том, что проводнику, сопровождавшего группу туристов из 20 человек (в том числе 4 ребенка) на плато массива Северная Демерджи (ГО Алушта), стало плохо. Самостоятельно продолжить движение не смог, необходима была помощь спасателей в его эвакуации к месту подъезда СМП.

4 сотрудника Алуштинского АСО и 1 спасатель регионального отделения ООО «РОССОЮЗСПАС» Республики Крым, взяв с собой медработника из станции скорой медицинской помощи, выдвинулись в предположительный район работ. Поднявшись на автомобиле на плато Северная Демерджи, сотрудники «КРЫМ-СПАС» установили контакт с группой. Пострадавшему была оказана первая помощь, после чего на носилках его транспортировали в служебный автомобиль. Спасатели спустились к п. Лаванда и передали пострадавшего в карету скорой помощи.

Группа туристов в сопровождении 3-х спасателей вышла к Ангарскому перевалу и на собственном транспорте убыла в г. Евпаторию.

2 июня днём в чрезвычайное ведомство сообщили о том, что вблизи «Андрюхиной поляны» (р-н Ангарского перевала) женщина получила травму ноги. Самостоятельно продолжить движение не может. Необходима помощь спасателей.

К предположительному местонахождению пострадавшей направились 4 сотрудника дежурной смены Алуштинского АСО. Встретившись с женщиной, спасатели выяснили, что она оступилась, потеряла равновесие и упала.

Спасатели наложили ей шину на травмированную конечность и на служебном автомобиле эвакуировали к трассе Симферополь-Ялта. От дальнейшей медпомощи женщина отказалась.

МЧС Республики Крым напоминает:

перед выходом в горно-лесную зону необходимо серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;

будьте осторожны, не спешите, смотрите под ноги!

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму