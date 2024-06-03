В выходные дни «КРЫМ-СПАС» трижды выезжал на призыв о помощи

Хроника работы «КРЫМ-СПАС» в минувшие выходные дни такова:
- 1 июня в службу спасения поступила информация о том, что на вершине Эклизи-Бурун (ГО Алушта) мужчина, находившийся в группе туристов, получил травму руки (открытый перелом). Требовалась помощь спасателей в его эвакуации из горно-лесной местности.
В район поисково-спасательных работ выехали 4 сотрудника дежурной смены Алуштинского АСО. По прибытии спасатели оперативно обнаружили пострадавшего. Как выяснилось, мужчина по неосторожности оступился и упал.
Спасатели оказали ему первую помощь, наложив шину на травмированную конечность. Далее сотрудники «КРЫМ-СПАС» осуществили спуск с пострадавшим к служебному автомобилю, после чего доставили его к Ангарскому перевалу и передали медработникам.
- также 1 июня вечером спасателям поступил сигнал о том, что проводнику, сопровождавшего группу туристов из 20 человек (в том числе 4 ребенка) на плато массива Северная Демерджи (ГО Алушта), стало плохо. Самостоятельно продолжить движение не смог, необходима была помощь спасателей в его эвакуации к месту подъезда СМП.
4 сотрудника Алуштинского АСО и 1 спасатель регионального отделения ООО «РОССОЮЗСПАС» Республики Крым, взяв с собой медработника из станции скорой медицинской помощи, выдвинулись в предположительный район работ. Поднявшись на автомобиле на плато Северная Демерджи, сотрудники «КРЫМ-СПАС» установили контакт с группой. Пострадавшему была оказана первая помощь, после чего на носилках его транспортировали в служебный автомобиль. Спасатели спустились к п. Лаванда и передали пострадавшего в карету скорой помощи.
Группа туристов в сопровождении 3-х спасателей вышла к Ангарскому перевалу и на собственном транспорте убыла в г. Евпаторию.
- 2 июня днём в чрезвычайное ведомство сообщили о том, что вблизи «Андрюхиной поляны» (р-н Ангарского перевала) женщина получила травму ноги. Самостоятельно продолжить движение не может. Необходима помощь спасателей.
К предположительному местонахождению пострадавшей направились 4 сотрудника дежурной смены Алуштинского АСО. Встретившись с женщиной, спасатели выяснили, что она оступилась, потеряла равновесие и упала.
Спасатели наложили ей шину на травмированную конечность и на служебном автомобиле эвакуировали к трассе Симферополь-Ялта. От дальнейшей медпомощи женщина отказалась.
МЧС Республики Крым напоминает:
- перед выходом в горно-лесную зону необходимо серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;
- будьте осторожны, не спешите, смотрите под ноги!
источник: пресс-служба МЧС России в Крыму
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