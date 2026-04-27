В выходные дни севастопольцы отдали дистанционным мошенникам более 9 миллионов рублей

Самые крупные суммы перевели на неизвестные счета двое мужчин 42 и 43 лет – более 5,5 млн и 1,8 млн рублей соответственно. Каждый из пострадавших хотел приобрести новый автомобиль из-за границы, а точнее из Кореи и Европы. Оба севастопольца связались с менеджерами по продажам машин в популярном мессенджере, обсудили модель и характеристики транспортных средств, условия и сроки доставки, а затем перевели часть денег на указанный продавцом банковский счет. Однако после этого каждый раз возникали новые «обстоятельства», которые требовали денежных вложений. Когда суммы стали неприлично велики, мужчины осознали, что их обманули и обратились в полицию.

В то же время двое женщин хотели помочь своим близким и «одолжили» им в общей сложности 27 тысяч рублей. 45-летней почтальону и 46-летней домохозяйке в мессенджере написали знакомые, а точнее мошенники, которые взломали аккаунты их близких, попросили дать взаймы «сколько смогут», ведь ситуация экстренная. Обе местные жительницы сначала перевели денежные средства, а потом осознали, что их обманули.

63-летний севастополец решил отправиться на заработки в море, но для этого необходимо было подготовить пакет документов. Он подумал и решил обратиться к специально обученным людям, которые все сделают за него. Такого специалиста интернет предложил сам в рекламе, а затем пострадавший написал ему в одном из мессенджеров. Они договорились обо всех деталях, и будущий моряк перевел 46,5 тысяч рублей на указанный ему банковский счет. Однако ни специалиста, ни денег он больше не видел.

Еще двое местных жителей по тому же принципу оплачивали товары на онлайн-платформах, а в итоге остались «у разбитого корыта». 48-летняя домохозяйка нашла в социальной сети группу, где продавались седла для коней, выбрала подходящее для ее лошади и «заказала» в личных сообщениях у менеджера, заплатив 20 тысяч рублей. Второй – 46-летний упаковщик на мясокомбинате – «заплатил» 34 тысячи рублей за аренду квартиры, правда ключей и самой жилплощади он так и не увидел.

Последние двое пострадавших поверили звонкам от государственных служащих и правоохранителей. 61-летняя женщина перевела сбережения на «безопасный счет» по инструкциям неизвестных на другом конце провода, чтобы «ее деньги не украли мошенники», а 87-летняя пенсионерка поверила звонку «сотрудника ФСБ», который якобы обвинил ее в спонсировании ВСУ и сказал, что оправдать себя можно только одним способом – отдав деньги на декларирование.

Полиция Севастополя напоминает: не верьте необоснованно выгодным предложениям, никогда не переводите денежные средства на неизвестные вам банковские счета, доверяйте только проверенным продавцам и магазинам. Проверяйте информацию и консультируйтесь с близкими. Берегите свои деньги!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю