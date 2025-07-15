В выходные дни сотрудники МЧС Крыма 15 раз выезжали для тушения сухой растительности

Напомним, с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим, во время действия которого строго запрещено:

сжигать сухую траву и мусор;

проводить пожароопасные работы;

разводить открытый огонь.

В случае возникновения пожара звоните по номеру 112 или 101!