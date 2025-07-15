Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | В выходные дни сотрудники МЧС Крыма 15 раз выезжали для тушения сухой растительности
Новости Республики
В выходные дни сотрудники МЧС Крыма 15 раз выезжали для тушения сухой растительности
фото: пресс-служба МЧС Крыма

В выходные дни сотрудники МЧС Крыма 15 раз выезжали для тушения сухой растительности

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 14:47 15.07.2025

В хронике выходных дней в Крыму, связанной с тушением сухой растительности, в частности, значатся:

  • в с. Партизаны Кировского района произошло возгорание на территории частного домовладения. Была угроза распространения пламени на жилой дом. Совместными усилиями огнеборцев Федеральной противопожарной службы и ПЧ с. Журавки ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» пожар был ликвидирован на площади 290 кв.м. Дальнейшего перехода огня не допущено. Тушение осложнялось сильными порывами ветра.
  • возгорание сухой травы и мусора на открытой территории в с. Восход Джанкойского района ликвидировали сотрудники Федеральной противопожарной службы и ПЧ с. Рощино ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым». Площадь пожара составила 250 кв.м.
  • пожарные Федеральной противопожарной службы и ПЧ с. Славное ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» потушили возгорание на открытой территории в районе с. Славное Раздольненского района на площади 260 кв.м.

Напомним, с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим, во время действия которого строго запрещено:

  • сжигать сухую траву и мусор;
  • проводить пожароопасные работы;
  • разводить открытый огонь.

В случае возникновения пожара звоните по номеру 112 или 101!

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x