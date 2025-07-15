В выходные дни сотрудники МЧС Крыма 15 раз выезжали для тушения сухой растительности

В хронике выходных дней в Крыму, связанной с тушением сухой растительности, в частности, значатся:
- в с. Партизаны Кировского района произошло возгорание на территории частного домовладения. Была угроза распространения пламени на жилой дом. Совместными усилиями огнеборцев Федеральной противопожарной службы и ПЧ с. Журавки ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» пожар был ликвидирован на площади 290 кв.м. Дальнейшего перехода огня не допущено. Тушение осложнялось сильными порывами ветра.
- возгорание сухой травы и мусора на открытой территории в с. Восход Джанкойского района ликвидировали сотрудники Федеральной противопожарной службы и ПЧ с. Рощино ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым». Площадь пожара составила 250 кв.м.
- пожарные Федеральной противопожарной службы и ПЧ с. Славное ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» потушили возгорание на открытой территории в районе с. Славное Раздольненского района на площади 260 кв.м.
Напомним, с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим, во время действия которого строго запрещено:
- сжигать сухую траву и мусор;
- проводить пожароопасные работы;
- разводить открытый огонь.
В случае возникновения пожара звоните по номеру 112 или 101!
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С тегами: МЧС Крыма