В выходные дни в Симферополе будут искать тех, кто садится за руль в нетрезвом виде

Проверке на состояние опьянения будут подвергнуты все водители, проезжающие по участкам, где проходят так называемые «коридоры трезвости».

Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортным средством в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 45 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное совершение в течение года указанных выше правонарушений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК Российской Федерации.

Уважаемые участники дорожного движения! Просим Вас, сообщать о лицах, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения по телефону дежурной части управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым (3652) 668-700 или 102.

источник: Администрация Симферополя

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