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В выходные на дорогах Крыма прошла операция «Нетрезвый водитель». Результаты ошеломляют
Фото: ГИБДД

В выходные на дорогах Крыма прошла операция «Нетрезвый водитель». Результаты ошеломляют

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:54 25.10.2021

Почти сотня нетрезвых водителей!

22-24 октября Госавтоинспекция Крыма провела профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Итог – почти сотня нетрезвых водителей, из которых 10 – позволили себе сесть за руль в состоянии опьянения повторно.

В выходные осуществлялась работа по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами   в состоянии опьянения. В ходе проведения мероприятий было пресечено 96 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, из которых 10 водителей повторно управляли автотранспортом в состоянии опьянения, за что предусмотрена уголовная ответственность по статье 264. 1 УК РФ, — сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Действия водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, подлежат уголовной ответственности, максимальная санкция за данное нарушение — лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

В выходные на дорогах Крыма прошла операция «Нетрезвый водитель». Результаты ошеломляют

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