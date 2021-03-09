В выходные Симферополь «бил рекорды» по авариям на водопроводе

Обещали власти дать воду «без графика», еще и с хорошим напором на 6-8 марта в Симферополе? Дали… Но в эти дни резко выросло число аварий на водопроводе. Специалисты разводят руками: «рваный» режим вреден для изношенных труб.

По словам гендиректора ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова, на прошлой неделе в районе села Приятное Свидание под Симферополем произошла крупная авария на магистральном водоводе диаметром 1 200 мм. Ее удалось устранить.

Авария была локализована, и на праздники нам удалось подавать холодную воду в круглосуточном режиме. На сегодняшний день на предприятии около 22 повреждений. К сожалению, они продолжают нарастать: рваный режим подачи воды в течение полугода дает свой эффект, изношенные сети не выдерживают. Поэтому будем увеличивать количество бригад и техники, — рассказал Баженов.

Врио главы администрации Симферополя Валентин Демидов подтвердил: за прошедшую неделю в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило 181 обращение. Основная их часть касалась уточнения сроков проведения ремонтно-восстановительных работ.

Большинство обращений было связано с аварией на сетях холодного водоснабжения 3 марта по улице Толстого, 41. Было ограничено водоснабжение по улицам Гоголя, Толстого, Калинина и на близлежащих улицах. 4 марта водоснабжение было восстановлено, в настоящее время вода подается по графику. Также на улице Киевская, 139 произошла авария на внутридомовых сетях. Ремонт проведут сегодня МУП «Киевского Жилсервис». Аналогичная ситуация по Киевской, 163. Внутридомовые сети также будут сегодня ремонтировать, – сообщила Валентин Демидов.

Еще адреса жалоб и прорывов (причем не только водоводов, но и канализации): поселок Аграрный, улицы Героев Сталинграда, Лермонтова, Куйбышева, Широкая, Археологическая, проспект Победы. Последствия аварий устранены, абоненты воду получают по графику.

Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что реакция на аварийные ситуации должна быть моментальной, кроме того важно вовремя информировать об этом граждан. Он призвал не забывать о проблеме низкого давления при подаче воды на верхние этажи.

К сожалению, вопрос по подаче воды на верхние этажи полностью еще не решен, в четверг жду доклада о решении данной ситуации. Проблемные адреса всё те же. Также прошу скоординировать взаимодействие между сотрудниками ГУП РК «Вода Крыма», главами администраций и управляющими компаниями по установке насосов для жителей многоэтажек, — сказал Аксёнов.

Кроме того, Глава РК поручил составить детальный график подачи воды в курортных регионах на время туристического сезона.

Нужно полностью определить график работы всех учреждений по снабжению населения в курортный сезон. Понимаем, что потребление воды увеличится, поэтому должна быть простая модель, исходя из того, какие запасы воды имеются на текущий момент, — заявил Глава Республики.