В выходные в Севастополе в пункты обогрева обратились более ста человек

Напомним, в конце минувшей недели в связи с ухудшением погодных условий, во всех районах Севастополя были развернуты пункты обогрева — палатки, оснащенные необходимым оборудованием и тепловыми пушками. В каждой из них дежурил соцработник и медперсонал. Рядом были установлены биотуалеты. За это время пункты обогрева посетили 103 человека.

Все, кого непогода застала на улице, могли посетить пункты обогрева. Здесь можно было укрыться от холода и осадков, выпить чай. Пункты работали в круглосуточном режиме. Сюда жители города обращались по разным вопросам: кто-то согреться, кому-то нужно было зарядить телефон, получить теплую одежду, некоторым потребовалась неотложная медицинская помощь: три человека были доставлены в больницу. Из общего числа обратившихся 11 — лица без определенного места жительства, — цитирует пресс-служба Правительства города заместителя директора Департамента труда и соцзащиты населения Севастополя Сергея Лысака.

По словам Сергея Лысак, в понедельник погода в Севастополе улучшилась и пункты обогрева были демонтированы.