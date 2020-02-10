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В выходные в Севастополе в пункты обогрева обратились более ста человек
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В выходные в Севастополе в пункты обогрева обратились более ста человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:54 10.02.2020

Напомним, в конце минувшей недели в связи с ухудшением погодных условий, во всех районах Севастополя были развернуты пункты обогрева — палатки, оснащенные необходимым оборудованием и тепловыми пушками. В каждой из них дежурил соцработник и медперсонал. Рядом были установлены биотуалеты. За это время пункты обогрева посетили 103 человека.

Все, кого непогода застала на улице, могли посетить пункты обогрева. Здесь можно было укрыться от холода и осадков, выпить чай. Пункты работали в круглосуточном режиме. Сюда жители города обращались по разным вопросам: кто-то согреться, кому-то нужно было зарядить телефон, получить теплую одежду, некоторым потребовалась неотложная медицинская помощь: три человека были доставлены в больницу. Из общего числа обратившихся 11 — лица без определенного места жительства, — цитирует пресс-служба Правительства города заместителя директора Департамента труда и соцзащиты населения Севастополя Сергея Лысака.

По словам Сергея Лысак, в понедельник погода в Севастополе улучшилась и пункты обогрева были демонтированы.

Однако, если погода вновь ухудшиться, они незамедлительно будут развернуты в тех же местах, что и ранее, — подытожил чиновник.

В выходные в Севастополе в пункты обогрева обратились более ста человек

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