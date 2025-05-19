В Ялте 1 июня начнёт работу временный продуктовый рынок

Попасть на временный рынок можно будет с трёх сторон: с Киевской (ост. «5 квартал»), с Московской (по мостику через реку) и дополнительно собственник рынка намерен оборудовать лестницу от нижней платформы автовокзала. Здесь же, в скверике, сотрудники департамента мунконтроля проверят законность нахождения объекта общественного питания, — подчеркнула Янина Павленко.

В этот же день глава администрации Ялты и сенатор Совета Федерации побывали на пока ещё работающем Центральном рынке, реконструкция которого продлится два года. Она также напомнила, что новый рынок будет полностью крытым, современным, и с парковкой на кровле, предприниматели и реализаторы к временному переезду относятся с пониманием и уже готовятся к нему.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта