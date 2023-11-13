В Ялте активно вывозят мусор, собравшийся после генеральной уборки

По поручению главы администрации Ялты Янины Павленко разработан и исполняется график вывоза мусора, который остался после генеральной уборки.

Объем большой — чтобы вывезти всё на разных участках, и в разные дни, используем до 20 КАМАЗов. На перегрузочной станции для ускорения процесса используем нашу маленькую помощницу – специальную дробилку, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.

Она также уточнила, что в течение ближайших двух дней всю работу по вывозу отходов с территории муниципального образования планируется завершить.

В свою очередь, курирующий сферу городского хозяйства заместитель главы администрации Юрий Журавлёв уточнил, что на минувшей неделе были очищены улицы Кацивели, Паркового шоссе, где были ликвидированы отвалы грунта, Мисхорский парк в Кореизе, Береговое, улицы Советская в Понизовке, Левитана в Алупке, Красноармейская и Красных партизан в Ялте.

На выходных очистили от ранее собранного мусора Оливу, Парковое, Ливадию, Массандру, в Алупке — Шоссе Свободы, Нагорную, Сурикова, Западную, Севастопольское шоссе, Ялтинскую, ко вторнику там же — Братьев Говыриных. Завтра-послезавтра завершаем в Кореизе, Гаспре, Гурзуфе. Движемся строго по графику, — отмечает Юрий Журавлёв.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта