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Фото: rk.gov.ru

В Ялте, Алупке и посёлках ЮБК — сельскохозяйственные ярмарки

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 13:10 21.03.2022

В Ялте, Алупке и посёлках ЮБК сельскохозяйственные ярмарки анонсируют на конец этой недели:

  • В пятницу, 25 марта, сельскохозяйственные ярмарки развернутся в Ялте на улице Свердлова у дома №77, и на улице Грибоедова у дома №1.  В Массандре ярмарке пройдут у дома №22 на улице Винодела Егорова и на улице Стахановской в районе домов №32-34. В Гурзуфе ярмарки будут организованы у дома №18 на улице 60 лет СССР и  у дома №10 на улице Артековской. Также ярмарки состоятся в Кореизе у дома №27 на Севастопольском шоссе и в Никите у дома №7.
  • В субботу, 26 марта, в Гурзуфе ярмарки будут развёрнуты в районе гурзуфского стадиона, а также у дома №18 на улице 60 лет СССР и у дома №10 на улице Артековской. В Массандре ярмарки пройдут у дома №13 на ЮБШ, на улице Винодела Егорова в районе дома №22 и на улице Стахановской у домов №32-34. Также ярмарки будут организованы в Форосе у дома №18 по улице Космонавтов и в Никите у дома №7.
  • В воскресенье, 27 марта, в Массандре ярмарки будут организованы у дома №13 на ЮБШ, на улице Винодела Егорова у дома №22, на улице Стахановской в районе домов №32-34. В Гурзуфе ярмарки пройдут у дома №12 по улице Соловьёва, у дома №18 по улице 60 лет СССР, у дома №10 по улице Артековской. Также ярмарки будут организованы в Никите у дома №7 и в Симеизе в районе дома №46 по улице Советской.

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта


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