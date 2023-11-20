В Ялте анонсирую партнёрско-образовательный интенсив «Бизнес-прорыв»

24 ноября в Ялте пройдёт партнёрско-образовательный интенсив «Бизнес-прорыв». Присоединяйтесь, если вам интересны:
- актуальные меры государственной поддержки;
- негосударственные источники финансирования проектов;
- новые деловые знакомства;
- истории успеха крымских предпринимателей.
Для вас выступят:
Ольга Дёмина – руководитель улиточной фермы «Мама Дёма»;
Елена Литвинова – руководитель службы сервиса «Mriya Resort & SPA»;
Богдан Поляков – сооснователь крымского бренда женских сумок ANNA GREEN.
Когда? 24 ноября, 11:00-15:00
Где? г. Ялта, ул. Киевская, 22 (учебный центр «Академии гостеприимства»)
Будем общаться, генерировать идеи и обмениваться опытом. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://b24-iwmret.bitrix24.site/biznes_proriv/ Партнёрско-образовательный интенсив организован Центром «Мой бизнес» Республики Крым в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России, — отмечают организаторы события.
источник: Центр «Мой бизнес» Республики Крым
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