В Ялте анонсирую партнёрско-образовательный интенсив «Бизнес-прорыв»

24 ноября в Ялте пройдёт партнёрско-образовательный интенсив «Бизнес-прорыв». Присоединяйтесь, если вам интересны:

актуальные меры государственной поддержки;

негосударственные источники финансирования проектов;

новые деловые знакомства;

истории успеха крымских предпринимателей.

Для вас выступят:

Ольга Дёмина – руководитель улиточной фермы «Мама Дёма»;

Елена Литвинова – руководитель службы сервиса «Mriya Resort & SPA»;

Богдан Поляков – сооснователь крымского бренда женских сумок ANNA GREEN.

Когда? 24 ноября, 11:00-15:00

Где? г. Ялта, ул. Киевская, 22 (учебный центр «Академии гостеприимства»)

Будем общаться, генерировать идеи и обмениваться опытом. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://b24-iwmret.bitrix24.site/biznes_proriv/ Партнёрско-образовательный интенсив организован Центром «Мой бизнес» Республики Крым в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России, — отмечают организаторы события.

источник: Центр «Мой бизнес» Республики Крым