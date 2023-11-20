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В Ялте анонсирую партнёрско-образовательный интенсив «Бизнес-прорыв»

В Ялте анонсирую партнёрско-образовательный интенсив «Бизнес-прорыв»

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 13:35 20.11.2023

24 ноября в Ялте пройдёт партнёрско-образовательный интенсив «Бизнес-прорыв». Присоединяйтесь, если вам интересны:

  • актуальные меры государственной поддержки;
  • негосударственные источники финансирования проектов;
  • новые деловые знакомства;
  • истории успеха крымских предпринимателей.

Для вас выступят:

Ольга Дёмина – руководитель улиточной фермы «Мама Дёма»;

Елена Литвинова – руководитель службы сервиса «Mriya Resort & SPA»;

Богдан Поляков – сооснователь крымского бренда женских сумок ANNA GREEN.

Когда? 24 ноября, 11:00-15:00

Где? г. Ялта, ул. Киевская, 22 (учебный центр «Академии гостеприимства»)

Будем общаться, генерировать идеи и обмениваться опытом. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://b24-iwmret.bitrix24.site/biznes_proriv/ Партнёрско-образовательный интенсив организован Центром «Мой бизнес» Республики Крым в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России, — отмечают организаторы события. 

источник:  Центр «Мой бизнес» Республики Крым

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