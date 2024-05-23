В Ялте анонсируют акцию «Здоровое сердце»

Жители Ялты и гости курорта, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой, перенесшие инфаркт миокарда, а также все желающие могут получить консультацию ведущих врачей-кардиологов ЯММЦ ФМБА России. Перед приемом все участники акции могут сделать электрокардиограмму. Рекомендуется иметь при себе результаты ранее выполненных обследований и медицинскую документацию о прохождении лечения по имеющемуся заболеванию. Акция проводится бесплатно. Приглашаем всех желающих старше 18-ти лет проверить свое сердце. Просим при себе иметь документ, удостоверяющий личность, — отмечают организаторы акции.