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В Ялте анонсируют акцию «Здоровое сердце»
иллюстрация: pikist.com

В Ялте анонсируют акцию «Здоровое сердце»

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:00 23.05.2024

Акция «Здоровое сердце», которую проводят специалисты ЯММЦ ФМБА России, состоится 25 мая. С 10.00 до 17.00, на набережной у памятника Ленину.

Жители Ялты и гости курорта, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой, перенесшие инфаркт миокарда, а также все желающие могут получить консультацию ведущих врачей-кардиологов ЯММЦ ФМБА России.  Перед приемом все участники акции могут сделать электрокардиограмму. Рекомендуется иметь при себе результаты ранее выполненных обследований и медицинскую документацию о прохождении лечения по имеющемуся заболеванию. Акция проводится бесплатно. Приглашаем всех желающих старше 18-ти лет проверить свое сердце. Просим при себе иметь документ, удостоверяющий личность, — отмечают организаторы акции. 

 

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