В Ялте анонсируют Единый день оказания бесплатной юридической помощи

10 июля — с 09:00 до 18:00 — в малом зале администрации Ялты пл. Советская, 1 пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи.
Ялтинцам окажут юридические консультации и помогут в составлении заявлений, жалоб и других документов правового характера. Пропуск граждан будет осуществляться по предъявлению паспорта гражданина Российской Федерации. Приглашаются все желающие получить бесплатную юридическую консультацию, — отмечают в пресс-службе администрации Ялты.
источник: пресс-служба администрации Ялты
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