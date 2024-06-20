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В Ялте анонсируют Единый день оказания бесплатной юридической помощи

В Ялте анонсируют Единый день оказания бесплатной юридической помощи

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 11:04 20.06.2024

10 июля — с 09:00 до 18:00 — в малом зале администрации Ялты пл. Советская, 1 пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи.

Ялтинцам окажут юридические консультации и помогут в составлении заявлений, жалоб и других документов правового характера. Пропуск граждан будет осуществляться по предъявлению паспорта гражданина Российской Федерации. Приглашаются все желающие получить бесплатную юридическую консультацию, — отмечают в пресс-службе администрации Ялты. 

источник: пресс-служба администрации Ялты

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