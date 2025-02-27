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В Ялте анонсируют «Неделю женского бизнеса»
иллюстрация: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте анонсируют «Неделю женского бизнеса»

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 19:06 27.02.2025

В преддверии Международного женского дня, с 3 по 7 марта, в Ялте и других городах Крыма пройдут более 20 мероприятий, объединённых бизнес-тематикой: мастер-классы по живописи и росписи пряников, практические семинары, посвящённые ведению соцсетей, самопрезентации, увеличению продаж и выходу на WB, бизнес-игры, мероприятия, на которых бьюти-эксперты поделятся секретами бодрости и красоты, обмен опытом по гармонизации личной жизни и карьеры.

Полный список мероприятий здесь

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Приглашаются всех желающие, заинтересованные в открытии и развитии бизнеса.

источник: пресс-служба администрации Ялты

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