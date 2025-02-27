В Ялте анонсируют «Неделю женского бизнеса»

В преддверии Международного женского дня, с 3 по 7 марта, в Ялте и других городах Крыма пройдут более 20 мероприятий, объединённых бизнес-тематикой: мастер-классы по живописи и росписи пряников, практические семинары, посвящённые ведению соцсетей, самопрезентации, увеличению продаж и выходу на WB, бизнес-игры, мероприятия, на которых бьюти-эксперты поделятся секретами бодрости и красоты, обмен опытом по гармонизации личной жизни и карьеры.
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С тегами: бизнес в Крыму