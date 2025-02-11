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В Ялте анонсируют патриотическую донорскую акцию
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте анонсируют патриотическую донорскую акцию

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 11:17 11.02.2025

Организаторами мероприятия традиционно станут Ялтинский городской совет и МБУК «Ялтинская централизованная клубная система»

С 10 по 14 февраля пройдёт патриотическая донорская акция, приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов.

Сохраняя историческую память и проявляя уважение к сегодняшним защитникам Отечества, добровольцы смогут пополнить стратегические запасы крови для участников СВО в ГБУЗ РК «Центр крови».

Присоединиться к добровольным сдачам крови можно на станции переливания (филиал ГБУЗ РК «Центр крови») по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, д.14, с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. Донорами могут стать активные люди, не имеющие медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС и огромное желание помогать. Возраст доноров – от 18 лет.

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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