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В Ялте благоустраивают общественную территорию на ул. Сеченова

В Ялте благоустраивают общественную территорию на ул. Сеченова

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 12:49 24.05.2024

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, ход работ по благоустройству общественной территории на ул. Сеченова на контроле.

Движемся по графику. Завершается расчистка территории. И уже идет возведение подпорной стены для строительства стадиона. Затем приступят к планировке пешеходных дорожек и обустройству мест для спортивной и детских площадок, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.  

В Ялте благоустраивают общественную территорию на ул. Сеченова В Ялте благоустраивают общественную территорию на ул. Сеченова

Проект реализуется за средства федерального бюджета по программе «Формирование комфортной городской среды».К концу года здесь появятся прогулочные зоны, места для отдыха, игр, занятий спортом, установят МАФы, освещение, скамейки.

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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