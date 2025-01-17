В Ялте благоустраивают общественные территории на ул.Сеченова и в Милютинском парке

Сеченова или «Чайная горка» (судя по комментариям в социальных сетях, ялтинцы поддерживают это название). Уже работаем над проектными решениями второго этапа. Нужно привести в порядок косогор, обустроить подъезд для техники «Зеленстроя». Со следующей недели начинаем завозить растения, заполнять ими пространство, чтобы эта комфортная территория стала еще красивей и уютней, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

В Милютинском парке завершается укладка плитки, остались считанные метры. Сейчас рабочие вручную планируют грунт, чтобы уже в ближайшее время мы могли зайти на гидропосев.

Здесь также думаем над вторым этапом – необходимо оборудовать подъездные пути к парку и дополнительное парковочное пространство, обустроить территории, примыкающие к тем, что уже преобразились, добавить озеленение и установить вывески. Все работы на контроле, — подытожила глава администрации Ялты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта