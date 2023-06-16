В Ялте благоустраивают три общественные территории

В Ялте на данный момент идёт благоустройство трёх общественных территорий:

Предложила жителям пересмотреть место установки беседки для собраний ТОСа, чтобы она была не на детской площадке. Попросила подрядчика не складировать строительный мусор – к нему местные жители подкидывают бытовой, создавая свалки. И, конечно, особое внимание к скверу в Васильевке — место памятное, вне зависимости от работ чисто здесь должно быть всегда, — подвела итог объездов Янина Павленко.