В Ялте благоустраивают три общественные территории

В Ялте на данный момент идёт благоустройство трёх общественных территорий:
- готовность сквера «Юбилейный» — 30%. Завершены демонтажные работы, проложен кабель освещения, установлено 26 закладных под опоры освещения, сделаны основания под тротуары, на 85% завершена укладка бортового камня, выполнены работы по устройству лестницы и пандуса.
- сквер «Памяти жертв депортации» в Васильевке — 37% готовности. Там завершен демонтаж, проложен кабель освещения, завершается планировка территории, на 65% сделали бетонную лестницу, в процессе — укладка бортового камня и подготовка основания из песка.
- еще одна территория в Васильевке, по ул. Д.Ульянова готова уже на 50%. Здесь также завершен демонтаж, выполнены вертикальная планировка и работы по устройству основания из песка, щебня и бетона. В процессе прокладка кабеля освещения, установка бортового камня.
Предложила жителям пересмотреть место установки беседки для собраний ТОСа, чтобы она была не на детской площадке. Попросила подрядчика не складировать строительный мусор – к нему местные жители подкидывают бытовой, создавая свалки. И, конечно, особое внимание к скверу в Васильевке — место памятное, вне зависимости от работ чисто здесь должно быть всегда, — подвела итог объездов Янина Павленко.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
С тегами: инфраструктура Крыма
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