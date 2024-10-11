В Ялте будут судить 22-летнего виновника смертельного ДТП

В Ялте на скамье подсудимых оказался 22-летний мужчина. Он обвиняется в совершении ДТП в котором погиб водитель иного автомобиля.

Установлено, что обвиняемый в ноябре 2023 года в светлое время суток, управляя технически исправным автомобилем марки «Мерседес», не выбрал безопасную скорость движения и допустил занос автомобиля на сплошную линию дорожной разметки. В результате транспортное средство боком выехало на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулось с автомобилем «ГАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ГАЗ» получил телесные повреждения от которых скончался в медицинском учреждении, а пассажир этого же автомобиля получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, — сообщили в прокуратуре Крыма.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу. Отметим, что по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) максимальное наказание — лишение свободы на срок до 5 лет.

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