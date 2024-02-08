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В Ялте чествовали волонтеров
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте чествовали волонтеров

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:40 08.02.2024

Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский и глава администрации Ялты Янина Павленко продолжают добрую традицию — лично благодарить волонтеров, которые помогают нашим защитникам приближать Победу.

Ялтинцы не только выезжают с помощью к жителям освобожденных территорий — многие работают там на постоянной основе. Гумконвои непрерывным потоком идут и на фронт. Волонтеров все больше среди нас, низкий поклон каждому, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.

Руководители города вручили медали «Тыл-фронту», «За содействие в СВО», «За заслуги перед Запорожской областью», а также орден «Покров и защита» достойным ялтинцам, самому маленькому из которых всего 12 лет.

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Также имели честь передать государственную медаль «За защиту Республики Крым» Мгеру Артёмовичу Погосяну. Ранее такую же награду получил мой помощник, руководитель боевого братства «Ялта-ЮГ» Александр Кравченко.

Горжусь и верю – Победа будет за нами, — отмечает глава администрации Ялты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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