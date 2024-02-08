В Ялте чествовали волонтеров

Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский и глава администрации Ялты Янина Павленко продолжают добрую традицию — лично благодарить волонтеров, которые помогают нашим защитникам приближать Победу.
Ялтинцы не только выезжают с помощью к жителям освобожденных территорий — многие работают там на постоянной основе. Гумконвои непрерывным потоком идут и на фронт. Волонтеров все больше среди нас, низкий поклон каждому, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.
Руководители города вручили медали «Тыл-фронту», «За содействие в СВО», «За заслуги перед Запорожской областью», а также орден «Покров и защита» достойным ялтинцам, самому маленькому из которых всего 12 лет.
Также имели честь передать государственную медаль «За защиту Республики Крым» Мгеру Артёмовичу Погосяну. Ранее такую же награду получил мой помощник, руководитель боевого братства «Ялта-ЮГ» Александр Кравченко.
Горжусь и верю – Победа будет за нами, — отмечает глава администрации Ялты.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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