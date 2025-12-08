В Ялте чествовали волонтёров и добровольцев — прошли мастер-классы и торжественное собрание

Перед началом официальной части гости могли ближе познакомиться с работой волонтерских организаций и поучаствовать в мастер-классах. Например, научиться плести паракордовый браслет, смастерить подарок для участников СВО, потренироваться в навыках оказании первой медицинской помощи. Интерактивные площадки подготовили сотрудники Городского подростково-молодежного центра, Ялтинской централизованной клубной системы, местного отделения ДОСААФ России, центра поддержки «Переправа», медицинского колледжа, ялтинского Центра крови, а также молодежных организаций города.
На платформе ДОБРО.РФ зарегистрировано свыше 5 тысяч волонтёров. Это люди с самыми добрыми и отзывчивыми сердцами. Они оказывают помощь участникам СВО и их семьям, сдают донорскую кровь и организовывают донорские акции, участвуют в экологических акциях и субботниках. Благодарю добровольцев Ялты за участие во всех сферах жизнедеятельности города. Вы у нас самые лучшие, энергичные. Пусть ваша деятельность приносит вам только положительные эмоции и всегда высоко оценивается, — открывая мероприятие отметил Председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский.
Добровольческая деятельность — это своеобразный образ жизни, философия, основанная на сострадании, человечности и желании изменить мир к лучшему. Во все времена взаимопомощь, бескорыстная поддержка ближнего были неотъемлемой частью жизни россиян. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши большие, добрые сердца, наполненные любовью к ближнему, родной Ялте, Крыму, России! Продолжайте свой такой важный и нужный путь и пусть любые преграды делают вас только сильнее и мудрее. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, и низкий поклон, — в свою очередь добавил заместитель главы администрации Ялты Ренард Кутковский и передал самые светлые слова пожеланий и благодарности от главы администрации Янины Павленко.
Самые активные ялтинские добровольцы награждены медалями, знаками отличия, грамотами, благодарственными письмами разных уровней. Многих из них зал встречал аплодисментами стоя. Среди награждённых – представители самых разных профессий и рода деятельности: военнослужащие и их родственники, ветераны Вооружённых Сил, воспитанники и члены подразделений ДОСААФ, педагоги, воспитатели, медики, социальные работники, представители малого и среднего бизнеса, спортсмены, швеи, студенты, школьники, воспитанники детских садов, руководители городских предприятий, депутаты, водители и многие другие. Все они объединены одним – бескорыстной помощью ближнему.
Особых аплодисментов была удостоена участник Великой Отечественной войны, волонтёр Анна Константиновна Панюкова.
Поздравили волонтёров своими яркими концертными номерами ялтинские вокалисты и творческие коллективы.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: люди в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: люди в Крыму