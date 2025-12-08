В Ялте чествовали волонтёров и добровольцев — прошли мастер-классы и торжественное собрание

На платформе ДОБРО.РФ зарегистрировано свыше 5 тысяч волонтёров. Это люди с самыми добрыми и отзывчивыми сердцами. Они оказывают помощь участникам СВО и их семьям, сдают донорскую кровь и организовывают донорские акции, участвуют в экологических акциях и субботниках. Благодарю добровольцев Ялты за участие во всех сферах жизнедеятельности города. Вы у нас самые лучшие, энергичные. Пусть ваша деятельность приносит вам только положительные эмоции и всегда высоко оценивается, — открывая мероприятие отметил Председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский.

Добровольческая деятельность — это своеобразный образ жизни, философия, основанная на сострадании, человечности и желании изменить мир к лучшему. Во все времена взаимопомощь, бескорыстная поддержка ближнего были неотъемлемой частью жизни россиян. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши большие, добрые сердца, наполненные любовью к ближнему, родной Ялте, Крыму, России! Продолжайте свой такой важный и нужный путь и пусть любые преграды делают вас только сильнее и мудрее. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, и низкий поклон, — в свою очередь добавил заместитель главы администрации Ялты Ренард Кутковский и передал самые светлые слова пожеланий и благодарности от главы администрации Янины Павленко.