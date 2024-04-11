В Ялте дали старт благотворительной акции «Красная Гвоздика»

Формат участия, по его словам, может быть любой: пожертвование, приобретение значка для себя и близких, корпоративное участие и проведение Уроков мужества в дошкольных и школьных учреждениях.

Акция уже стала поистине народным символом помощи ветеранам и взаимной поддержки. В распространении значков принимает участие наша молодежь — активисты волонтерского движения «Волонтеры Победы», — отмечает руководитель сферы образования.

источник: пресс-служба администрации Ялты