В Ялте дали старт благотворительной акции «Красная Гвоздика»

В этом году масштабное Всероссийское мероприятие фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» пройдет с 10 апреля по 22 июня. Стартовала акция в Администрации города. К ней присоединились глава администрации Янина Павленко, заместитель председателя Ялтинского городского совета Денис Давыдов, заместитель главы администрации Жанна Кислица и начальник Департамента образования и молодежной политики Ренард Кутковский.
Ялта принимает участие в акции пятый раз. Только за прошлый год волонтеры распространили 437 памятных значков. Общая сумма пожертвований горожан (перевод в некоммерческую организацию «Память поколений») составила более 40 000 руб., — рассказал Ренард Кутковский и призвал всех неравнодушных ялтинцев стать активными участниками благотворительной акции.
Формат участия, по его словам, может быть любой: пожертвование, приобретение значка для себя и близких, корпоративное участие и проведение Уроков мужества в дошкольных и школьных учреждениях.
Акция уже стала поистине народным символом помощи ветеранам и взаимной поддержки. В распространении значков принимает участие наша молодежь — активисты волонтерского движения «Волонтеры Победы», — отмечает руководитель сферы образования.
источник: пресс-служба администрации Ялты
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: люди в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: люди в Крыму