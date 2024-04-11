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В Ялте дали старт благотворительной акции «Красная Гвоздика»

В Ялте дали старт благотворительной акции «Красная Гвоздика»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:14 11.04.2024

В этом году масштабное Всероссийское мероприятие фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» пройдет с 10 апреля по 22 июня. Стартовала акция в Администрации города. К ней присоединились глава администрации Янина Павленко, заместитель председателя Ялтинского городского совета Денис Давыдов, заместитель главы администрации Жанна Кислица и начальник Департамента образования и молодежной политики Ренард Кутковский.

Ялта принимает участие в акции пятый раз. Только за прошлый год волонтеры распространили 437 памятных значков. Общая сумма пожертвований горожан (перевод в некоммерческую организацию «Память поколений») составила более 40 000 руб., — рассказал Ренард Кутковский и призвал всех неравнодушных ялтинцев стать активными участниками благотворительной акции.

Формат участия, по его словам, может быть любой: пожертвование, приобретение значка для себя и близких, корпоративное участие и проведение Уроков мужества в дошкольных и школьных учреждениях.

Акция уже стала поистине народным символом помощи ветеранам и взаимной поддержки. В распространении значков принимает участие наша молодежь — активисты волонтерского движения «Волонтеры Победы», — отмечает руководитель сферы образования. 

В Ялте дали старт благотворительная акция «Красная Гвоздика» В Ялте дали старт благотворительная акция «Красная Гвоздика» В Ялте дали старт благотворительная акция «Красная Гвоздика» В Ялте дали старт благотворительная акция «Красная Гвоздика»

источник: пресс-служба администрации Ялты

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