В Ялте дали старт этапу патриотического проекта «Вахта Памяти поколений – Пост №1»

В честь 80-летия освобождения Ялты от немецко-фашистских захватчиков на Холме Славы состоялось торжественное открытие весеннего этапа Вахты Памяти поколений – Пост №1.
Освобождение Ялты далось нашим защитникам нелегко! За годы оккупации город был практически разрушен. Фашисты не жалели никого – ни детей, ни стариков, ни женщин. Жителей Ялты угоняли в плен, расстреливали, подвергали пыткам и мучили голодом. Но наш город выстоял и смог постепенно вернуться к мирной жизни. Низкий поклон ветеранам за мир на родной земле. Мы будем вечно помнить подвиг советского народа, совершенный в 1941-1945 годах. Вечная память нашим Героям. Никто не забыт – ничто не забыто… С Днём освобождения Ялты! — цитирует пресс-служба Главу муниципального образования – председателя Ялтинского городского совета Константина Шимановского.
Приветствовала участников этого важного патриотического проекта и глава администрации города Янина Павленко.
Искренне рада, что столько ребят сегодня являются достойными наследниками Победы, настоящими хранителями нашей истории, благодаря которым память о героях проносится сквозь года. Сегодня, когда страна столкнулась с новыми вызовами, когда нас снова защищают достойные сыны Отечества, это особенно важно. Гордимся Героями прошлого и настоящего. Верим в Победу! — подчеркивает глава администрации.
источник: пресс-служба Ялтинского городского совета
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