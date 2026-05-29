В Ялте дали старт кампания по летнему оздоровлению детей

Нововведениями этого года стали два важнейших направления – профориентация детей с раннего возраста и единство народов России. Так, в Ялтинском экономико-технологическом колледже для ребят подготовлены практические занятия по направлениям «Банковский работник», «Кондитерское дело», «Сантехника и отопление», «Поварское дело», а также мастер-классы по мыловарению, маникюру, изготовлению нагрудного значка ко Дню России, брелоков, а также музейный урок с посещением экспозиции военных корреспондентов.

Площадка «Сокровищница культур и традиций народов РФ» откроется на базе школы-коллегиума № 1. К реализации присоединились ялтинские национально-культурные автономии, которые помогут глубже узнать историю и обычаи разных народов – каждый класс выберет определённый народ, с которым будет знакомиться.

В целом в каждом лагере дневного пребывания к организации процесса подошли тщательно – разработаны интересные программы, которые включают в себя также экскурсии, квесты, спортивные турниры и множество событий, посвящённых патриотическому воспитанию и Году единства народов России: фестивали национальных культур, флешмоб «Хоровод дружбы». В течение смены для детей будут работать кружки и спортивные секции, — отметил Ренард Кутковский.

Подробно присутствующие остановились на теме питания детей. На эти цели во время работы лагерей дневного пребывания из муниципального бюджета выделено почти 25 миллионов рублей (для льготной категории).

Чудесного отдыха нашим деткам! Пусть лето пройдёт ярко, познавательно и с пользой для здоровья, — пожелала ребятам глава администрации Ялты Янина Павленко.

источник: пресс-служба администрации Ялты