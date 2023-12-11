В Ялте дали старт конкурсу на лучшее оформление к праздникам

В Ялте стартовал традиционный конкурс на праздничное оформление предприятий розничной торговли, общественного питания и сферы услуг к Новому году и Рождеству Христову.

Заявки в произвольной форме подаются в бумажном или электронном виде до 18 декабря в управление потребительского рынка и услуг Администрации города Ялта (каб. № 135, конт. тел. +7 (978) 53 88 616; E‑mail: upravtorg@yalta.rk.gov.ru).

Подведение итогов конкурса до 22 декабря проводит конкурсная комиссия. Победители определяются в каждой номинации среди предприятий розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания, и награждаются дипломами.

Подробно с условиями конкурса можно ознакомиться здесь: Правила конкурса

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта