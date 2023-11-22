В Ялте дали старт муниципальному этапу Всероссийского конкурса «Учитель года»

Сегодня вновь есть возможность выразить благодарность нашим учителям. Спасибо вам огромное за ваш созидательный труд. Я, как ваша коллега, как никто другой знаю, что такое работа учителя. Сегодня у нас праздничный день, и нашим уважаемым конкурсантам хочу сказать: вы яркие, талантливые, умеющие созидать и приумножать. Желаю вам успехов, — в свою очередь на открытии конкурса отметила курирующая сферу образования заместитель главы администрации Ялты Жанна Кислица.

Дорогие коллеги, каждый из вас пришел на этот конкурс ради победы. Но все вы уже победители. А конкурс – это просто еще один этап вашей жизни, который откроет новые возможности и горизонты. Верю в каждого из вас. Как верят в вас ваши ученики, их родители, коллеги! Благодарю за ваш труд, увлеченность, профессионализм, желание искать новое и щедро делиться этим с окружающими, — подчеркнул на торжественном открытии начальник Департамента образования и молодежной политики Ренард Кутковский.