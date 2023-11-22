В Ялте дали старт муниципальному этапу Всероссийского конкурса «Учитель года»

В городе продолжается марафон педагогического мастерства, в рамках которого в Белом зале Ливадийского дворца стартовал муниципальный этап конкурса – «Учитель года».
Открытие конкурса проходит в красивейшем историческом месте — Ливадийском дворце, за что отдельно благодарю его руководство. Выбор не случаен: год назад победу в конкурсе одержал учитель математики и информатики Ливадийской школы Илья Юрьевич Самородов. Имя же того, кто представит наш город на следующем региональном этапе, узнаем уже скоро. Все 6 претендентов, они уже лучшие, каждому желаю успехов — и в конкурсе, и в профессии, — отметила в своём обращении к участникам глава администрации Ялты Янина Павленко.
Сегодня вновь есть возможность выразить благодарность нашим учителям. Спасибо вам огромное за ваш созидательный труд. Я, как ваша коллега, как никто другой знаю, что такое работа учителя. Сегодня у нас праздничный день, и нашим уважаемым конкурсантам хочу сказать: вы яркие, талантливые, умеющие созидать и приумножать. Желаю вам успехов, — в свою очередь на открытии конкурса отметила курирующая сферу образования заместитель главы администрации Ялты Жанна Кислица.
Дорогие коллеги, каждый из вас пришел на этот конкурс ради победы. Но все вы уже победители. А конкурс – это просто еще один этап вашей жизни, который откроет новые возможности и горизонты. Верю в каждого из вас. Как верят в вас ваши ученики, их родители, коллеги! Благодарю за ваш труд, увлеченность, профессионализм, желание искать новое и щедро делиться этим с окружающими, — подчеркнул на торжественном открытии начальник Департамента образования и молодежной политики Ренард Кутковский.
В этом году в муниципальном этапе конкурса участвуют следующие ялтинские педагоги:
- Алфимов Вячеслав Эдуардович – учитель истории и обществознания Ялтинской средней школы-коллегиума №1.
- Бобровицкая Виктория Викторовна – учитель начальных классов Ялтинской средней школы №6.
- Головинская Ольга Анатольквна – учитель физики и математики Ялтинской средней школы-лицея № 9.
- Курапова Светлана Викторовна – учитель начальных классов Ялтинской средней школы №12.
- Нуриева Эльвина Рустемовна – учитель начальных классов Ялтинской средней школы №7.
- Санкова Ирина Александровна – учитель географии Ялтинской средней школы №11.
Наряду с молодыми, но перспективными педагогами, в этом году принимают участие и опытные учителя. Всем им предстоит пройти три очных этапа, продемонстрировать свое мастерство и профессионализм, креативность и творчество.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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