В Ялте дали старт новогодним праздникам

Удивительным, душевным и добрым праздником открываем марафон новогодних чудес! С Днём Святого Николая, друзья! Наступает время волшебства и исполнения желаний – прежде всего для наших деток! Пусть сегодня в каждый дом придёт самое настоящее счастье! Пусть Святой Николай оберегает каждую семью! Верьте в чудеса, и они обязательно сбудутся, — пожелала глава администрации Ялты Янина Павленко.

В Ялте установлены четыре новогодние ели – три на набережной, одна на площади Советской, но будут добавлены еще украшения.

По многолетней традиции в День Святого Николая также поздравили более 70 детей с особенностями здоровья, а также их родителей, братьев и сестёр, детей из многодетных семей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Их пригласили в кинотеатр на просмотр доброго семейного фильма. На входе гостей встречали Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи, а с добрыми словами выступили заместитель председателя Ялтинского городского совета Денис Давыдов и заместитель главы администрации Ялты Жанна Кислица, которые пожелали присутствующим крепкого здоровья, успехов и осуществления желаний. А также от имени Главы муниципального образования Константина Шимановского и главы администрации Янины Павленко всем вручили сладкие подарки.

В планах также поздравить ребят 27 декабря в театре А.П. Чехова – на спектакль пригласили детей-сирот, детей с ограниченными физическими возможностями, детей из многодетных семей и семьи участников СВО! Спасибо большое директору кинотеатра Гостеву Роману Викторовичу за многолетнюю совместную поддержку семей с детьми, — отмечает Жанна Кислица.

Кроме того, 19 декабря началась череда утренников в детских садах и школах ялтинского региона.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта