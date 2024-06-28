В Ялте дали старт рейдам «Ночной город не для детей»

В период каникул представители администрации, полиции и ГИБДД будут проверять парки, скверы, спортивные и дворовые площадки, объекты торговли и другие места, где могут находиться несовершеннолетние без сопровождения взрослых.
Рейды будут проводятся регулярно с 28 июня по 30 августа в вечернее и ночное время. Напомним, дети до 14 лет не должны находиться одни вне дома с 21:00 до 06:00, а молодые люди от 14 до 18 лет – с 22:00 до 06:00. Если требование будет нарушено, родители несовершеннолетних понесут административную ответственность, — сообщили в пресс-службе администрации Ялты.
источник: пресс-служба администрации Ялты
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