Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | В Ялте дали старт рейдам «Ночной город не для детей»
актуально в республике
В Ялте дали старт рейдам «Ночной город не для детей»
фото: pikist.com

В Ялте дали старт рейдам «Ночной город не для детей»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 14:01 28.06.2024

В период каникул представители администрации, полиции и ГИБДД будут проверять парки, скверы, спортивные и дворовые площадки, объекты торговли и другие места, где могут находиться несовершеннолетние без сопровождения взрослых.

Рейды будут проводятся регулярно с 28 июня по 30 августа в вечернее и ночное время. Напомним, дети до 14 лет не должны находиться одни вне дома с 21:00 до 06:00, а молодые люди от 14 до 18 лет – с 22:00 до 06:00. Если требование будет нарушено, родители несовершеннолетних понесут административную ответственность, — сообщили в пресс-службе администрации Ялты. 

источник: пресс-служба администрации Ялты

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: жизнь в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
жизнь в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.