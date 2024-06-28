В Ялте дали старт рейдам «Ночной город не для детей»

Рейды будут проводятся регулярно с 28 июня по 30 августа в вечернее и ночное время. Напомним, дети до 14 лет не должны находиться одни вне дома с 21:00 до 06:00, а молодые люди от 14 до 18 лет – с 22:00 до 06:00. Если требование будет нарушено, родители несовершеннолетних понесут административную ответственность, — сообщили в пресс-службе администрации Ялты.